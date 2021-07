Ragusa. Diquattro aderisce a Fratelli d’Italia

Gioventù Nazionale si arricchisce a Ragusa di una nuova adesione: Simone Diquattro, attuale presidente della Consulta Giovanile del Comune di Ragusa, aderisce al Movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

“Sono molto felice” dichiara Simone Diquattro “di entrare a far parte di Gioventù Nazionale, un movimento coeso di giovani con tanta voglia di spendersi per la propria comunità”.

“In questi anni mi sono messo parecchie volte in giocoper portare avanti iniziative per i giovani ragusani, in primis grazie alla Consulta Giovanile in cui ricopro ilruolo di Presidente. Oggi, entrando a far parte del movimento giovanile” prosegue Simone Diquattro“potrò avere un opportunità in più, insieme a tanti altrigiovani, di spendermi per la città. Ringrazio ilcoordinatore cittadino di FDI Alessandro Sittinieri e Nicoletta Tumino, vice coordinatrice, grazie alla quale ho conosciuto questa realtà e che mi hanno permesso di farne parte”.

Soddisfazione da parte del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Alessandro Sittinieri: “L’ingresso di Simone Diquattro in Gioventù Nazionale non può chelusingarmi, considerato che Simone si è semprecontraddistinto per il suo impegno e la sua preparazionein tutti gli ambiti in cui si è cimentato”.

“La continua adesione di tanti giovani al progettopolitico di Fratelli d’Italia e di Gioventù nazionale” prosegue Alessandro Sittinieri “è la chiaradimostrazione che quando si fa politica in modo serio, leale e coerente, non si possono non cogliere i frutti del lavoro svolto: c’è tanta voglia di lavorare per il bene della nostra comunità, non perdendo di vista i valori e gliideali che ci hanno sempre contraddistinto”.

