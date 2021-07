Pozzallo. Potenziamento centri estivi. Finanziamenti dallo Stato

È stato pubblicato sul sito del Comune di Pozzallo l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di un contributo economico a soggetti pubblici e privati che intendono potenziare l’attività ludico-ricreative centri estivi attivi nel territorio comunale per l’estate 2021.

Il potenziamento di tali attività punta ad offrire ai bambini non solo momenti di socializzazione ma anche momenti educativi e fornisce un aiuto concreto alle famiglie, considerando che sono proprio i nostri bambini e le loro famiglie a essere stati maggiormente penalizzati da questa pandemia.

L’obiettivo di questo avviso e rendere la più serena e spensierata possibile l’estate dei nostri bambini, aiutare le famiglie e le attività del settore, garantendo il rispetto delle normative anti-covid.

L’istanza dovrà pervenire al protocollo del Comune di Pozzallo, in busta chiusa, entro le ore 12:00 del 26 luglio 2021.

Salva