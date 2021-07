Nuovi contagi. Ripartono drive in gratuiti nel ragusano

“Considerato l’incremento dei contagi su tutto il territorio provinciale, è fondamentale riavviare di nuovo l’azione di tracciamento dei positivi. Alla luce del fatto che i drive-in gratuiti promossi dall’Asp nei vari comuni iblei erano stati sospesi, ho chiesto ai vertici dell’azienda sanitaria provinciale quali le ragioni e, soprattutto, se non sia necessario riprogrammare di nuovo i tracciamenti così come avveniva qualche settimana fa. Ho ricevuto rassicurazioni dal direttore generale Angelo Aliquò e dal direttore sanitario Raffaele Elia sul fatto che l’Asp si sta rifornendo di nuovo di tamponi e che da giovedì l’attività di tracciamento ripartirà con la formula dei drive-in gratuiti in buona parte dei Comuni iblei”.

Lo dice l’on. Orazio Ragusa il quale sostiene che, anche in questa fase, la prevenzione diventa di fondamentale importanza per garantire che gli effetti della ripartenza non siano annullati. “Sarà l’Asp – aggiunge il deputato regionale – a comunicare gli orari e i luoghi in cui si terranno i drive-in gratuiti con l’auspicio che questa nuova attività di tracciamento consenta di contenere l’incremento dei contagi tuttora in corso”.

