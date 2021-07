Modica svelato, un nuovo percorso culturale per la città

Un percorso nuovo, un itinerario “dei luoghi” per conoscere la città da una prospettiva diversa visitando luoghi nascosti e poco conosciuti ma profondamente radicati nella storia passata e presente della Contea. “Modica Svelata” è il nuovo tour promosso dal Centro Studi Placido Carrafa, dal Movimento Azzurro, dal Palazzo Castro-Polara Grimaldi, con il patrocinio del Comune di Modica, che si aggiunge all’offerta culturale della città.

Quattro luoghi per scoprire storie, personaggi e atmosfere che hanno fatto grande la città di Modica.

Il Museo Santa Maria di Betlem con “Le sale del tempo” il nuovo percorso realizzato all’interno della Collegiata. Dalla Cappella Palatina, all’Aula Capitolare settecentesca, al memoriale della Confraternita, alla Sala dell’Alluvione dove rivivere in maniera digitale le sensazioni e le atmosfere della tragica notte del 26 settembre 1902.

Il Palazzo Castro-Polara Grimaldi, rimasto immutato nel tempo, con arredi e oggetti d’epoca, racconta storie di grandi uomini e donne che hanno contribuito allo splendore della Contea di Modica. Il luogo perfetto per rivivere i fasti dell’antica aristocrazia siciliana.

La Cripta di San Domenico è l’unico sito sotterraneo visitabile nella città di Modica dove si conservano affreschi e ossari con i resti dei monaci domenicani che, a partire dal XV sec., iniziarono la costruzione di uno dei complessi monumentali più importanti della città.

Il Giardino dei Timpi, nel quartiere Casale(San Paolo), a pochi passi da Corso Umberto, è l’unico giardino esotico della città di Modica. All’interno numerose varietà di piante e alberi da frutto tra cui il mirabile ‘bambuseto’. Un percorso naturalistico che si articola lungo la collina Gigante fino ad arrivare in uno dei punti più alti in cui è possibile ammirare il panorama cittadino.

E’ possibile aderire al tour visitando direttamente i luoghi dove, per l’occasione, si riceveranno servizi extra o l’ingresso con biglietto ridotto.

Per info e orari visita il sito:

www.centrostudicarrafa.it

