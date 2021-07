Marina di Modica-Sampieri. Pista ciclabile? Da rivedere!

Evidentemente la pista ciclabile realizzata dalla Provincia Regionale di Ragusa alcuni anni fa sulla Sp. 66 Marina di Modica-Sampieri, poco interessa visto che, totalmente abbandonata per lungo tempo, solo da qualche mese è stata ripristinata. Un ripristino eseguito lo scorso mese di giugno forse per togliersi uno scrupolo visto le condizioni in cui allo stato si trova. Dopo avere realizzato la nuova recinzione, quella vecchia è stata abbandonata sul posto. Occorrerebbe la scerbatura dell’intero tratto e, quindi, la rimozione dei residui della vecchia recinzione. Urge la posa di barriere di protezione lungo tutto il tratto.

