Pozzallo, 3 persone in difficoltà con natante messe in salvo

L’equipaggio della motovedetta di soccorso in mare della Capitaneria di Porto di Pozzallo sono stati impegnati nel difficoltoso salvataggio di tre persone che navigavano a bordo di un natante da diporto di circa 8 metri, a vela con motore in avaria, che a causa delle cattive condizioni meteomarine, vento con raffiche fino a 30 nodi e mare agitato, con moto ondoso in aumento, si trovavano in balia delle onde senza alcun governo dell’unità.

I soccorsi, coordinati dalla Sala Operativa, sono stati effettuati, peraltro, in un tratto di mare, in prossimità dell’isolotto dei Porri, in cui sono presenti secche e scogli affioranti. L’evento si è concluso, infatti, con il salvataggio di tutte le persone imbarcate sul natante che sono state condotte nel porto di Pozzallo.

La Guardia Costiera ricorda di consultare sempre, prima della partenza, i bollettini delle previsioni meteo e che per le emergenze in mare è attivo, 24h su 24h, il numero blu 1530.

