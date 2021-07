Cile oggi al voto per le primarie presidenziali

Sono iniziate da pochi minuti (le 12,00, ora italiana) in Cile le votazioni per le primarie presidenziali. Il servizio elettorale del Cile ha indicato che i primi ad esercitare il diritto di voto sono stati i cittadini residenti in Nuova Zelanda e Australia. “In questo momento, le elezioni si stanno ancora svolgendo nei due seggi elettorali in Nuova Zelanda, Auckland e Wellington”, ha detto il Servizio elettorale. Oggi i cileni si recheranno alle urne per eleggere i candidati presidenziali della coalizione conservatrice Chile Vamos e dell’alleanza di sinistra Approve Dignity. I due vincitori si sfideranno al primo turno presidenziale, previsto il prossimo 21 novembre. A causa della pandemia di coronavirus, le operazioni di voto includono misure di protezione sanitaria, in modo da limitare i contagi tra il personale ai seggi e l’elettorato.

