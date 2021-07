A Ragusa il padel al “Summer Cup 2021”

L’attività sui quattro campi del Padel Vitality va avanti a pieno regime. Fino a venerdì prossimo è in programma il primo torneo “Summer Cup 2021” organizzato dal Csi, importante ente di promozione sportiva con cui il Padel Vitality ha iniziato una proficua collaborazione. Sono previste gare di doppio maschile e misto, riservate agli atleti over 15 anni.

Sono state in totale 16 le coppie partecipanti: otto per il misto ed otto coppie per il maschile. Nel doppio misto la coppia Rizzo/Cilia ha piegato quella formata da Di Martino/D Amico 6/0, 6/1; da disputare la gara tra Fumia/Causarano contro Battaglia/Mazzone; Di Vita/Schembari hanno piegato Trovato/Merli 6/4, 7/6; da giocare la sfida Linfanti/Truppia contro Pizzo/Russo. Nel maschile Bellina/Cilia hanno battyto Merli/Tumino 6/1, 6/0; Asaro/Fumia hanno avuto ragione di Boncoraglio/Pumilia per 6/2, 7/6; Manfré/Schembari hanno piegato Biazzo/Cascone 6/0, 6/1; Asaro/Boscarino hanno vinto sulla coppia Battaglia/Denaro con il punteggio di 6/4 6/3. Venerdì è in programma la semifinale maschile Bellina/Cilia contro Asaro A./Fumia; mentre nell’altra Manfré/Schembari hanno battuto Asaro G./Boscarino 7/6, 6/1, ottenendo il pass per la finale.

Da sinistra Gianna dimartino, Angelo D’Amico, Matteo Cilia e Mariangela Rizzo

