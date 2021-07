Modica, fiaccolata in nome di Orazio Iabichino

I genitori, visibilmente commossi, hanno ringraziato tutti i presenti e “gioendo” perchè Orazio, per il suo ventiduesimo compleanno, è riuscito a radunare tanti “invitati”, visto che in passato molti disertavano le feste organizzate dal figlio. Il papà Carmelo ha annunciato che tante saranno le manifestazioni in programma per ricordare il figlio, al tempo stesso per combattere il bullismo di cui Orazio purtroppo era stato vittima.

Paolo Portogallo ha ricordato Orazio per la sua sincerità, per il suo sorriso coinvolgente e per il suo entusiasmo nell’affrontare la vita. Saranno i ricordi a tenere viva la sua presenza “l’arma più potente, nessuno può cancellarli […] sono il ponte tra questa vita e l’eternità” in attesa di ritrovarsi a ridere fragorosamente come lui sapeva fare. Paolo sottolinea come Orazio abbia rinunciato all’odio, al rancore che purtroppo ha incontrato nelle relazioni con gli altri, per dare invece spazio all’amore vero, sincero ed umile.

Anche Maria Grazia Assenza, sua ex catechista, a nome della comunità parrocchiale ha rammentato come Orazio “ad un’azione di emarginazione tu reagivi con una controreazione di amore, e non smettevi mai di sperare che tutto prima o poi sarebbe cambiato”. Solo ora si chiede scusa ad Orazio per non aver compreso fino in fondo il suo malessere e auspica che d’ora in poi ognuno dei presenti guardi “oltre l’apparenza” i ragazzi. La morte non ha separato Orazio dalla comunità, il suo ricordo sarà sempre vivo. Nella lettera consegnata ai genitori sono riportate le parole di Padre Gianni “Tu sei un’anima pura, tu che eri troppo buono eri gradito a Dio che non ha permesso che la tua anima andasse a perdersi e vive una sensazione di benessere. Sta meglio di noi. Noi non abbiamo alcun vantaggio su di te. La vita sulla terra è un cammino di gioie e di tribolazioni il cui senso è quello di preparare l’ingresso alla vita beata in cielo, dove sei tu”.