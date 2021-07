Rifiuti a Scicli. Bollino rosso per chi differenzia male

Bollino rosso per chi non differenzia bene a Scicli. Il personale della ditta appaltatrice del servizio applicherà un bollino rosso sui sacchi di rifiuti non regolarmente differenziati. I sacchetti e i mastelli saranno segnalati con adesivi di colore rosso con la scritta ‘Rifiuto non conforme’.

Si tratta di un primo avviso, a seguire del quale, in caso di reiterazione dell’infrazione, la polizia municipale applicherà le sanzioni.

I controlli riguarderanno anche le attività produttive, anche nel settore del food, oltre che le utenze domestiche.

