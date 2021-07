I ritardi nei pagamenti al personale della Nettezza Urbana, registrati tra il 23 aprile e il 20 luglio sono oggetto di un’interrogazione a firma della consigliera comunale di Modica, Ivana Castello. “I problemi, com’è noto, in Comune non mancano – dice l’esponente di centro sinistra – ma non sono nati di punto in bianco. Le passate legislature hanno dato il loro contributo ma gli ultimi dieci li hanno accentuati”.

Di seguito il documento.

