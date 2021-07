Modica. I coraggiosi vigili del fuoco hanno evitato la tragedia

E’ stato l’atto coraggioso dei vigili del fuoco ad evitare giovedì pomeriggio la tragedia a Modica, quando una donna di 43 anni, sciclitana, era già in procinto di lanciarsi nel vuoto dal Viadotto Guerrieri. Nonostante l’opera di convincimento attuata dalla polizia, l’interessata non voleva assolutamente desistere dal compiere l’insano gesto. Un vigile del fuoco è stato, allora, imbracato ed ha percorso il parapetto esterno del ponte (ricordiamo che è uno dei più alti d’Europa). Nel frattempo i suoi colleghi hanno iniziato a tagliare la rete collocata lungo tutta l’infrastruttura. Il pompiere è riusciuto a raggiungere la donna, bloccandola, mentre gli altri, rimossa la rete sono riusciti a riportarla sulla strada per poi affidarla al 118. La poveretta è stata ricoverata in ospedale.

