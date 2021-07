Ciclismo. Multicar Vittoria ai Campionati Italiani

Prosegue anche nel pieno della stagione estiva l’attività dell’Asd Multicar Amarù con l’imperativo categorico di fare crescere il più possibile i propri talenti, soprattutto nel confronto con gli altri concorrenti, attraverso la partecipazione alle competizioni più gettonate a livello siciliano. E non solo. E’ il caso dei campionati italiani disputati a Chianciano Terme, in Toscana, dove, domenica scorsa, Elia Basile, nella categoria Allievi, stava lottando per la top ten nell’ambito di una delle gare più dure di questa fase della stagione, caratterizzata dalla presenza di atleti di richiamo provenienti da ogni parte del Paese. Sul più bello, però, quando tutto lasciava presagire la conquista di un risultato di prestigio, ecco che Basile ha dovuto fare i conti con la sfortuna a causa di una caduta che ha compromesso del tutto la sua prestazione. “Un vero peccato – commenta il presidente Carmelo Cilia – perché Elia aveva impresso il ritmo giusto alla sua corsa. Poi, però, si è verificato l’imponderabile e siamo stati costretti a dire addio a un bel risultato. Un vero peccato”. Buone le prestazioni, sempre a Chianciano, di Angelo Pace e Christian Di Prima. A Messina, invece, sempre domenica scorsa, da registrare, per quanto riguarda la categoria Giovanissimi, il quarto posto di Lorenzo Talento e il sesto di Samuele Caruso nella categoria G2, il quarto di Enrico Nativo nella G3, il primo posto di Gabriel Minardi nella G5 e, ancora, le prime posizioni di Salvo Caruso e Sara Caruso nella G6 rispettivamente maschile e femminile. “Guardiamo sin da ora avanti – continua il presidente Cilia che ringrazia sempre il vicepresidente Giuseppe Massaro per il supporto fornito – visto che, in queste settimane estive, i nostri ragazzi andranno a confrontarsi con alcuni atleti del Nord Italia dove saranno impegnati a sostenere una serie di gare. Nel nuovo ritiro di Sezze, in provincia di Latina, i portacolori dell’Asd Multicar Amarù avranno modo di preparare la partecipazione a queste competizioni che si annunciano molto interessanti e che stimoleranno la crescita di tutto il gruppo alla corte del nostro direttore sportivo Ugo D’Onofrio”.

Asd Multicar Amarù

Vittoria – 16 luglio 2021

