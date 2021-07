La risacca: “Libro senza tempo”

Libro senza tempo “La risacca”, distribuito in Italia e all’estero da AMAZON nella nuova edizione curata dall’autore.

Nel commento dal titolo “Tra i ricordi e i colori di Pozzallo”, pubblicato sabato 18 aprile 2009 sulla pagina “Cultura-Spettacoli” de “La Sicilia” di Catania, il collega Leonardo Lodato scrive:

“Rubando una metafora al padre dei cantautori impegnati, Francesco Guccini, ci piace dire che i giornalisti, certi giornalisti, sono come i bambini con i loro occhi spalancati sul mondo come carte assorbenti. Michele Giardina è uno di quei giornalisti che del proprio mestiere ha fatto una missione, per se stesso e per gli altri.

Da buon cronista registra, lascia decantare e rielabora, per poi offrire al lettore una cartolina di fatti, paesaggi, avvenimenti degni di nota. E’ quello che accade ne “La risacca” che racconta il mondo di Giardina, quella Pozzallo “città natale di Giorgio La Pira”.

E’ la Pozzallo dei “polipetti prezzemolo e peperoncino” e delle ricette della zza Ciccia, ma anche di Mattia e del suo dramma affrontato con la serenità che contraddistingue solo i più forti.

E’ uno spaccato di vita quotidiana, passata e presente, un diario di provincia a tinte forti, capace di scorrere lieve e piacevole sul filo dei ricordi”.

