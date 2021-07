Nole Djokovic oltre al Grande Slam, vuole anche l’Oro olimpico

Dopo la recente vittoria su nostro Berrettini a Wimbledon, adesso Nole Djokovic ha deciso di provare a mettersi al collo anche l’oro olimpico del singolare di Tokyo e impreziosire così il medagliere della Serbia. Il tennista balcanico si è detto “orgoglioso di fare le valigie per Tokyo e unirsi alla squadra olimpica serba. Cercherò di rendere felice la mia nazione con la conquista di una medaglia prestigiosa”. Djokovic in corsa per la conquista del Grande Slam (i 4 tornei più importanti al mondo) punta alla medaglia olimpica nel singolare, impresa che nello stesso anno, non ha precedenti nella storia di questo sport. In assenza di Rafael Nadal e del 40enne svizzero, in declino, Roger Federer, il serbo potrebbe avere la strada spianata verso l’oro. Sono loro i tre tennisti che detengono 20 titoli conquistati nel Grande Slam.

