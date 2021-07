Scicli. Incontro Sindacati-Amministrazione su bollette idriche

L’incontro tra i sindacati, Cisl e Cgil, e l’Amministrazione Comunale, ha sollevato l’attenzione su temi cruciali, come lebollette idriche e le gravi interruzioni della fornitura d’acqua, che incidono pesantemente sulle famiglie e le attività commerciali sciclitane. “Scicli al Centro” plaude all’iniziativa della Cisl e della Cgil, essendo le parti sociali un importante riferimento nel tessuto economico e sociale della città.

“Ad aprile, contestualmente all’arrivo di bollette idriche esose, avevamo sollevato non pochi dubbi su queste. Infatti, rispetto al canone idrico 2020, avevamo rilevato come le fatture dell’annualità 2020 fossero state inviate ai cittadini nel mese di aprile, con relativa scadenza di pagamento fissata al 20 Marzo 2021 – dice la Segreteria di Scicli al Centro. – Rispetto alle gravi e ricorrenti interruzioni nella fornitura d’acqua, qualche settimana fa avevamo segnalato l’avvilenza di assistere a scene, non limitate ad uno o due giorni, di approvvigionamento tramite le autobotti ed i bidoncini. Scene che tendono a ripetersi con una certa frequenza, comportando un danno immediato a tutti gli sciclitani e, in secondo luogo, anche un notevole danno di immagine al nostro volto turistico ed economico.

Avevamo chiesto e continuiamo a chiedere un’urgente e forte azione, sia politica che amministrativa:

– Indennizzare chi è rimasto senz’acqua, tramite l’emissione di voucher utili a ricalcolare le prossime fatture, già troppo care e sproporzionate rispetto al servizio offerto;

– Mapparele zone critiche per prevenire ulteriori guasti e avere pezzi di ricambio a disposizione;

– Predisporre un piano di intervento nella stagione in cui vi è minore consumo di acqua, prevenendo i guasti in piena estate;

– Individuare e recuperare ogni fondo disponibile, compresi quelli prossimamente impiegabili dal Recovery Fund, intervenendo anche per aree, per accelerare la risoluzione del problema delle condotte.

Auspichiamo che il tavolo avviato dalla Cisl e dalla Cgil e proposte come quelle da noi avanzate possano stimolare chi gestisce la Cosa Pubblica, rimettendo al centro dell’agenda amministrativa il cittadino e le sue necessità. Deve essere il Comune al servizio del cittadino, non viceversa.

