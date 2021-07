A Modica ritorna “Il Chiostro dei piccoli”, il teatro per l’infanzia

Da Giovedi 15 Luglio 2021 ritorna a Modica (RG), presso il magnifico Chiostro Santa Maria del Gesù, Il Chiostro dei Piccoli, la Rassegna di Teatro dedicata ai bambini e ai loro familiari organizzata dall’Associazione Culturale LAP, diretta da Francesco Lucifora, con la Direzione Artistica di Fabio Navarra dell’Associazione Culturale “Nave Argo” e il patrocinio della Città di Modica – Assessorato alla Cultura.

La Rassegna, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, vuole essere occasione per tornare a gioire, in totale sicurezza, del piacere di stare assieme ad emozionarsi con la magia del teatro in un luogo di grande pregio e bellezza come quello del Chiostro e della Chiesa Santa Maria del Gesù che accoglierà nuovamente i bambini e i loro familiari. Il complesso monumentale di Santa Maria del Gesù, ubicato nella parte alta della città di Modica e sfuggito in parte al catastrofico terremoto del 1693 che rase al suolo il Val di Noto, rimane una delle più alte e preziose testimonianze della civiltà costruttiva e figurativa tardo gotica diffusasi in Sicilia tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo. Dalla sua edificazione fino alla fine del Seicento, il convento fu rilevante sede di studi di filosofia, teologia e scrittura sacra diventando importante luogo culturale della Sicilia sud-orientale. Adesso è sede di attività culturali e sociali ed è gestito dall’Associazione Culturale LAP di Modica. La Rassegna è composta da sei spettacoli che verranno proposti con cadenza settimanale nei mesi di Luglio e Agosto.

L’apertura sarà affidata, giovedi 15 Luglio, alla compagnia Nave Argo di Caltagirone che presenterà lo spettacolo “Giufà e i buoni consigli” interpretato da Anita Indigeno e Giuseppe Brancato, con la regia di Iridiana Petrone. Uno spettacolo divertente che propone una rilettura moderna della figura di Giufà.

La Rassegna è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo e in collaborazione con Latitudini, la rete siciliana di drammaturgia contemporanea costituita nel 2011 da alcuni tra i più interessanti organismi teatrali attivi in Sicilia. Il biglietto d’ingresso unico al botteghino sarà di euro 5,00, ingresso gratuito per i bambini under 3 anni. La Rassegna si svolgerà nel rispetto delle misure previste per il contrasto e il contenimento del Covid-19.

Salva