Olimpiadi di Tokyo, a porte chiuse e misure super restrittive

Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ha dichiarato di essere riuscito a fare di Tokyo, capitale del Giappone, la città meglio preparata di tutti i tempi per i Giochi Olimpici che si svoleranno, a porte chiuse dal 23 luglio all’ 8 agosto. Sono previste gare in nove prefetture del Paese: Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa, Fukushima, Hokkaido, Shizuoka, Ibaraki e Miyagi. Dieci giorni prima della sua inaugurazione ufficiale, le misure sanitarie continuano a essere rafforzate. Atleti, allenatori, giudici e giornalisti saranno sottoposti a regolari test anti covid e i loro spostamenti saranno molto limitati. Il regolamento stabilisce che gli atleti possano entrare in Giappone e nella sede gara loro assegnata, solo cinque giorni prima, massimo sette, previa richiesta di acclimatazione, e dovranno comunque lasciare il paese 48 ore dopo la fine della propria competizione. Il presidente del comitato organizzatore di Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, ha confermato che gli organizzatori “sanno che ci sono molti problemi e contenziosi da risolvere” ma faranno “tutto il possibile per risolverli” prima delle Olimpiadi. Le misure, che prevedono il divieto di ingresso di visitatori stranieri nel Paese, rispondono al quarto stato di emergenza sanitaria decretato dal ministro giapponese, Yoshihide Suga.

Tutti gli impianti (a porte chiuse) in cui si svolgeranno le gare delle Olimpiadi di Tokyo:

Area centro-occidentale di Tokyo.

Dieci impianti sono situati nella “zona dell’eredità”

Zona della baia di Tokyo

Siti fuori Tokyo

Parco Ōdōri di Sapporo – atletica (maratone e marce);

Impianti calcistici

Gli impianti in cui si terranno gli eventi calcistici sono i seguenti:

Salva