Indonesia epicentro pandemia. Al via somministrazione 3^ dose

Con una popolazione di 270 milioni, l’Indonesia è il quarto paese più popoloso al mondo, ma in questo momento anche l’epicentro, della pandemia in Asia. Le autorità sanitarie hanno espresso preoccupazione per il possibile avanzamento della variante Delta (variante indiana) galoppante nell’arcipelago, con 54,517 nuovi casi di infezione registrati oggi, e 1000 decessi. Il numero di persone infette ha superato i 2,6 milioni con oltre 69.000 morti. Cifre record che collocano l’Indonesia come il centro nevralgico della variante Delta, superando l’India come numero di infettati. Nei focolai sviluppatisi nelle isole di Bali e Giava le autorità ha deciso la chiusura degli esercizi pubblici. La portavoce del Ministero della Salute, Siti Nadia Tarmizi, ha riferito che tra questa e la prossima settimana inizieranno a somministrare alla popolazione la terza dose di vaccino. Verrà utilizzato il vaccino Moderna che sarà somministrato alle persone che hanno già completato il ciclo di due dosi con il vaccino Sinovac o Astra Zaneca. Si inizierà dal personale sanitario.

