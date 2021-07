L’Asd Ginnastica Airone ricevuta dal Sindaco di Ragusa Cassì

Gli atleti ragusani dell’ASD ginnastica Airone, società che hanno partecipato e vinto la finale del Campionato nazionale di ginnastica artistica svoltisi a Rimini dal 18 al 27 giugno, sono stati ospitati stamane al Comune.

A ricevere i ginnasti e le ginnaste, accompagnati dal presidente della società Claudio Farruggio, sono stati il sindaco Peppe Cassi e l’assessore allo sport Eugenia Spata, presenti il presidente del Consiglio Comunale, Fabrizio Ilardo ed il consigliere comunale Sergio Firrincieli.

Ai giovani ginnasti sono andati i complimenti per il risultato conseguito da parte del sindaco Cassì e dell’assessore Eugenia Spata che hanno manifestato soddisfazione per avere gli atleti ben rappresentato la nostra città in una competizione nazionale. “Il brillante risultato che avete conseguito – ha detto il primo cittadino – è sicuramente frutto di tanti sacrifici per i numerosi allenamenti a cui vi siete sottoposti. Ringrazio il consigliere Sergio Firrincieli che segue da vicino questa società e che ha stimolato questo incontro con voi oggi al Comune”.

“Siamo contenti – ha aggiunto l’assessore allo sport Eugenia Spata – per il risultato ottenuto dalla vostra società; come Amministrazione saremo sempre vicini e sosterremo gli sforzi delle società sportive che operano nel nostro territorio e verremo quindi incontro anche alle richieste di acquisto di attrezzature che l’Airone ci ha avanzato”.

“Nonostante il fermo forzato dell’attività societaria per l’emergenza Covid, dal novembre dello scorso anno fino a febbraio di quest’anno – ha affermato il Presidente della società Claudio Farruggio – siamo riusciti, riprendendo gli allenamenti fin dai primi giorni del mese di marzo, a preparaci per affrontare il campionato nazionale. Sono orgoglioso del fatto che i nostri atleti hanno conquistato la parte più alta del podio, staccando di tre punti la squadra classificatasi al secondo posto”.

