Modica, deceduta la preside Iemmolo. Fu anche assessore comunale

È deceduta l’ex preside dell’Istituto Tecnico “Archimede”, Maria Iemmolo. Per oltre un ventennio fu al vertice dell’allora più popoloso istituto scolastico della provincia di Ragusa. Era la cosiddetta “sergente di ferro” che aveva saputo gestire la scuola con impegno, tenacia e anche rigidità. Aveva ricoperto per qualche anno il ruolo di assessore comunale nella Giunta di Carmelo Ruta, con delega alla polizia municipale, quando s’invento’ il “richiamo di cortesia” per l’automobilista trasgressore. Fu eletta consigliere comunale del PCI nel 1975.

Era un’appassionata ricercatrice della cultura del territorio.

