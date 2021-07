Modica. 5 giovani con disabilità a “Tutti insieme Kikki Village“

Cinque giovani con disabilità inseriti in un progetto di inclusione lavorativa nel settore turistico-ricettivo, in un luogo privilegiato che ha fatto del turismo accessibile una vera e propria bandiera. L’iniziativa di inserimento lavorativo prende il nome di “Tutti insieme Kikki Village” ed è voluta e realizzata dall’ASP di Ragusa insieme al Consorzio Siciliano di Riabilitazione e alla Fondazione Lo Trovato Onlus.

Il progetto si terrà nel resort turistico senza barriere Kikki Village di Modica (Contrada Zimmardo-Graffetta, 8) dove verrà presentato giovedì 15 luglio alle ore 11 . Saranno presenti il Direttore generale dell’ASP Angelo Aliquò, il Presidente del Consorzio Siciliano di Riabilitazione Sergio Lo Trovato, i cinque ragazzi e ragazze coinvolti e dei loro familiari. Durante la presentazione dell’iniziativa (patrocinata dall’Assessorato alla Salute e dall’Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro della Regione Sicilia) ai giovani verrà ufficialmente consegnata la lettera di incarico part-time che dà avvio alla loro esperienza lavorativa

“Tutti insieme Kikki Village” è un progetto di inclusione lavorativa e sociale di persone con disabilità ideato con l’obiettivo di coniugare riabilitazione, formazione, inclusione sociale e inserimento lavorativo di persone disabili all’interno di un setting accessibile e in grado di fornire loro un supporto adeguato. Il setting è il Kikki Village, resort a quattro stelle realizzato a Modica dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione che, forte della cinquantennale esperienza nel settore della riabilitazione e della decennale esperienza nel settore turistico-alberghiero, mette a disposizione i propri professionisti e un luogo ideale per l’inserimento delle persone con disabilità, in cui ogni barriera architettonica, mentale e culturale viene abbattuta quotidianamente.

L’ASP di Ragusa, in testa il Direttore generale Angelo Aliquò, si è resa promotrice dell’iniziativa, per soddisfare la sempre crescente richiesta di inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità. I giovani saranno accompagnati da tutor che li guideranno nello sviluppo delle proprie potenzialità e delle autonomie utili nello svolgimento dei compiti della vita quotidiana, tramite attività didattiche e di terapia occupazionale e programmi individualizzati di inserimento lavorativo nel settore turistico-alberghiero.

