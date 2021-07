Auto si capovolge alla periferia di Modica. Una donna ferita

Una donna 70enne è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto intorno alle 14 sulla Via Rocciola Scrofani, in Contrada Trebalate a Modica. La vittima, alla guida di una Lancia Y, ha urtato il muro che costeggia l’arteria perdendo il controllo del mezzo che, successivamente, si è ribaltato. Sono stati alcuni automobilisti a soccorrerla e a chiamare i soccorsi. L’anziana è stata trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso per la sospetta frattura di un arto. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Il traffico è stato deviato su stradine adiacenti.

Foto rtm

