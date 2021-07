Acqua non potabile. Divieto di consumo in alcune zone di Modica

Un’ordinanza è stata firmata dal Sindaco Ignazio Abbate che vieta in via precauzionale dal 14 luglio, l’uso a scopo potabile dell’acqua se non previa ebollizione, erogata dalla rete idrica comunale attraverso il serbatoio idrico di C.da Addolorata, nelle vie Modica Giarratana, Catagirasi, C.da Fasana, Addolorata, Corso Sicilia e vie limitrofe. La squadra di clorazione sta provvedendo ad un trattamento di disinfezione delle acque alternativo rispetto al classico ipoclorito sodio, al fine di acquisire il giudizio di idoneità all’utilizzo ad uso potabile delle acque, da parte dell’Asp 7 di Ragusa. I tecnici stanno intervenendo per superare questo stato di cose e riportare livelli di salubrità dell’acqua a tutela della salute pubblica.

