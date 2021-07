Venezuela. Arrestato l’ex parlamentare di destra Freddy Guevara

L’intelligence venezuelana ha arrestato l’ex parlamentare Freddy Guevara, per i suoi presunti legami con gruppi estremisti e paramilitari. Il Ministero Pubblico venezuelano ha riferito che l’ex deputato dell’opposizione è accusato di terrorismo, attacchi contro l’ordine costituito, cospirazione e tradimento. “Il Ministero dell’Interno ha emesso un mandato di cattura contro Freddy Guevara, a causa dei suoi legami con gruppi estremisti e paramilitari associati al governo colombiano”, si legge nel testo. Guevara è sempre stato associato al partito di destra Volontà Popolare, guidato dal latitante Leopoldo López, che a suo tempo aveva sostenuto l’autoproclamatosi ex presidente Juan Guaidó. Questo gruppo politico è stato più volte collegato ad atti di violenza e piani di destabilizzazione in Venezuela. Guevara sarebbe stato uno dei promotori degli atti di violenza registrati nel 2017, durante le cosiddette “guarimbas”, in cui settori estremisti dell’opposizione hanno messo a ferro e fuoco la città, distruggendo enti e infrastrutture pubbliche e private, causando un centinaio di morti, durante l’operazione, Gran Cacique Indio Guaicaipuro, che serviva a smantellare le bande criminali operanti a Caracas. Il vicepresidente esecutivo, Delcy Rodríguez, e il ministro dell’Interno, della Giustizia e della Pace, Carmen Meléndez, hanno rivelato che i membri di questi gruppi erano collegati a Volontà Popolare, e che la partecipazione a questi eventi, è imputabile a Freddy Guevara .

