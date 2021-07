Coronavirus: in provincia di Ragusa tre città sono covid free

Torna a respirare la provincia di Ragusa dove fortunatamente si registrano numeri sempre più bassi. La curva crolla in quasi tutte le città iblee ad eccezione di Santa Croce Camerina che in poche ore torna a fare i conti con la pandemia registrando molte positività. La buona notizia è il numero delle città covid free che raggiungono quota tre, con Giarratana, Monterosso Almo e Scicli che da alcuni giorni non riscontrano più positivi al covid-19.

Il numero più alto di positivi in isolamento domiciliare resta a Comiso seguito da Ragusa e Vittoria.

Ecco i dati comune per comune:

Acate 8

Chiaramonte G. 4

Comiso 56

Giarratana 0

Ispica 20

Modica 7

Monterosso Almo 0

Pozzallo 8

Ragusa 54

Santa Croce Camerina 33

Scicli 0

Vittoria 54

Dal report sugli indicatori territoriali della diffusione del Covid-19, le persone attualmente positive sono 266 di cui 244 in isolamento domiciliare, 16 ricoverate e 6 nella Rsa di Ragusa.

La situazione negli ospedali resta stabile. Le persone ricoverate sono 16, tutte al Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 3 in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 12539 mentre i decessi 276.



