A Scoglitti ormai sono diventate routine le risse in pubblico nelle notti della movida.

Forse il troppo caldo forse i fumi dell’alcool forse i pochi controlli da parte delle Forze dell’ordine inermi al nuovo trend estivo, lasciano la frazione di Vittoria in totale arbitrio per chi vuole delinquere. La scorsa notte le ambulanze hanno fatto da spola per trasportare i feriti dopo l’ennesima rissa che sembra una sfida alle istituzioni.

fonte Franco Assenza

