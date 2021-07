Monterosso Almo, maxi schermi per la finale Euro 2020

Con un comunicato di questa mattina, domenica 11 luglio, il primo cittadino Salvatore Pagano ha ribadito che in occasione della finale dei Campionati Europei di calcio a Londra nello stadio di Wembley saranno installati due maxi schermo. Uno verrà sistemato in Piazza San Giovanni ed il secondo in Piazza Sant’Antonio. Gli eventi sono stati preparati previa predisposizione di piani di sicurezza . Alla base di tutto è comunque evitare gli assembramenti. il sindaco raccomanda a tutti coloro i quali saranno presenti nelle piazze per la visione della partita di evitare quindi di assemblarsi e di mantenere la distanza di sicurezza.

