Incendio in un appartamento di Ispica. Ricoverata una giovane

A Ispica in Via delle Sculture, otto 22, intervento dei vigili del fuoco per incendio in un’abitazione.

Disposto anche l’invio di una botte per il rifornimento idrico e della autoscala dal Comando Provinciale, dato che giungevano notizie di due settantacinquenni che per paura si erano rifugiati nel balcone di casa propria al secondo piano e non volevano scendere dalle scale. Entrambi sono stati recuperati con l’autoscala in dotazione e affidati alle cure del 118.

Una ragazza presente nell’appartamento al piano primo degli edifici del lotto il cui incendio si è originato presumibilmente per cause elettriche, è stata ricoverata in ospedale per controlli.

Personale vigilfuoco assieme a personale del Comune di Ispica, hanno effettuato dopo aver spento l’incendio le verifiche del caso rilevando che allo stato l’appartamento è da ritenere inagibile.

