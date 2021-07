Lunedì riapre la piscina a Monterosso Almo

Unica in tutta la provincia, a cinquecento metri dal centro abitato, è circondata dal verde ed è fornita di tutti i servizi. Si effettueranno corsi di nuoto per ragazzi ed anziani con la presenza di esperti istruttori di nuoto. L’imponente struttura sportiva, di 25 metri di lunghezza per 10 di larghezza con ben 5 corsie a disposizione, è facilmente raggiungibile in tempi brevi con qualsiasi mezzo, anche a piedi. L’ingresso, lunedì gratuito, avrà i seguenti orari: di mattina dalle 9 alle 13, nel pomeriggio delle 15 alle 19. Si prevede, come per gli altri anni, un boom di presenze non solo di persone provenienti dai paesi limitrofi quali Buccheri, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Vizzini , ma anche di turisti e viaggiatori che nei mesi estivi frequentano sempre più numerosi li borgo montano ibleo. Il primo cittadino Salvatore Pagano , con una nota, si scusa per i giorni di ritardo non imputabili a responsabilità ed omissioni amministrative ma ad accadimenti oggettivi.

Salva