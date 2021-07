Modica, spostati i maxischermi per la finale degli Europei

A seguito di una comunicazione ricevuta dalla Prefettura che richiama alla massima attenzione in vista della finale dei Campionati Europei di calcio di domani 11 luglio, è stato deciso di spostare i due maxischermi organizzati dal Comune di Modica dalle piazze principali di Modica e Marina (Matteotti e Mediterraneo) a due luoghi “chiusi” e con posti a sedere, già utilizzati e autorizzati allo svolgimento di spettacoli con pubblico: l’Atrio Comunale e l’Auditorium Nannino Ragusa. “Non vogliamo negare alle persone la gioia di poter vivere insieme questi momenti – commenta il Sindaco – soprattutto dopo tutto quello che abbiamo passato ma, allo stesso tempo, siamo stati concordi con la comunicazione della Prefettura. La soluzione di organizzare ugualmente i maxischermi ma in luoghi più facilmente controllabili e con capienza limitata e a sedere ci è sembrata la migliore. Dunque non sarà possibile assistere alla partita se non in possesso di posto a sedere. Ci auguriamo che tutto vada per il meglio in campo e fuori”.