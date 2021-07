S.Croce Camerina ammessa nel progetto FAMI

Santa Croce Camerina ammessa nel progetto FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) “L’italiano: la strada che ci unisce” che prevede la realizzazione dipercorsi di alfabetizzazione di italiano L2 con l’obiettivo di promuovere accoglienza, integrazione e rimpatrio.



Grazie a questo progetto , il CPIA di Ragusa sta realizzando alcuni dei 30 corsi finanziati dal FAMI relativi alla formazione linguistica su diversi comuni della provincia di Ragusa quali: Acate, Comiso, Vittoria, Ragusa, Giarratana, Scicli e anche per la prima volta a Santa Croce nei locali della scuola dell’infanzia a Piazza degli Studi . Il progetto si rivolge a cittadini di Paesi Terzi, per potenziarne le competenze civico linguistiche e migliorarne le possibilità integrazione.



Nell’ambito del progetto vengono realizzati percorsi di formazione linguistica mirati a vari aspetti della vita sociale e professionale, con corsi che sono finalizzati prioritariamente – dice la dirigente scolastica prof. Anna Caratozzolo – al conseguimento di diversi livelli di alfabetizzazione PRE A1, A1, A2 e B1.

Due docenti santacrocesi Giovanni Schembari e Daniela Giavatto sono chiamati nella propria città ad accogliere 14 studenti, e tra loro giovani, mamme, e anche un nonno, tutti propensi ad imparare quella lingua italiana che li rende sempre meno vulnerabili. L’integrazione, l’istruzione e la formazione rappresenta una delle priorità per il programma amministrativo che diventano sempre più necessari – dice Giulia Santodonato, assessore alla pubblica istruzione – per tutti coloro che vogliono essere partecipi alla crescita di una comunità ricca di diversità, e con la consapevolezza delle ancora tante difficoltà da superare di comune accordo con la scuola, associazioni sindacali e datoriali, per chi è convinto di aver trovato quella terra che offre ancora, Pace, Libertà, Lavoro e Istruzione.

