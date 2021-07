Calcio. Il Santa Croce riconferma allenatore Gaetano Lucenti

Il Santa Croce calcio ricomincia dal passato e si affida nuovamente al tecnico che da cinque stagioni (tre nel campionato di Eccellenza) ha guidato sagacemente i biancazzurri dalla panchina. Gaetano Lucenti lega ancora il suo nome al Santa Croce e con la prossima sarà la sesta stagione consecutiva con i colori del “Cigno”. È bastata una stretta di mano fra il dg Claudio Agnello e il tecnico ragusano per far riscoccare la scintilla fra le due parti e far alzare l’asticella dell’entusiasmo per la programmazione al prossimo campionato di Eccellenza. La scelta del tecnico era la prima mossa da compiere per il dg Agnello, da adesso in poi in sinergia con Lucenti si stabiliranno i vari step per la costruzione della nuova squadra che affronterà la prossima stagione. Da definire anche l’inizio della preparazione che verosimilmente potrebbe aver inizio fra la fine del mese di luglio e la prima settimana di Agosto. “ E’ stata una scelta dettata dal cuore. – commenta mister Lucenti – Non nascondo il mio legame con questa società che è una grande famiglia, composta da persone serie. Ho molto entusiasmo per questa nuova avventura e insieme al direttore cercheremo di fare costruire una degna del blasone del Cigno. A giorni comunicherò la data dell’inizio della preparazione, ma adesso voglio concentrarmi nell’individuare i calciatori che possano essere più consoni al mio modulo di gioco”. Le novità in casa biancazzurra non si fermano solo alla scelta del tecnico, infatti, la società comunica che il ruolo di segretario sarà affidato Greta Agnello (figlia d’arte del grande presidente Marco Agnello), mentre Francesco Caggia sarà il nuovo social manager che contribuirà ad arricchire la comunicazione della gloriosa società biancazzurra.

