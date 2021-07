Previsti punti di vaccinazione a San Giacomo e Marina di Ragusa

L’ASP di Ragusa ha informato il Comune di avere previsto l’attivazione di due punti di vaccinazione temporanea.

Al fine infatti di consentire una più ampia copertura vaccinale della popolazione, è stata organizzata una rete di punti di vaccinazione per coloro che non possono raggiungere gli hub vaccinali. Nel territorio comunale saranno operativi un punto di vaccinazione temporanea a San Giacomo ed uno a Marina di Ragusa.

Nella frazione di San Gacomo il punto sarà aperto martedì 13 luglio, dalle ore 17 alle ore 20, presso la locale scuola.

Nella frazione balneare di Marina di Ragusa, il punto di vaccinazione temporanea sarà invece operativo giovedì 15 luglio, dalle ore 18 alle ore 24, nella terrazza del porto turistico.

Nei due punti di vaccinazione temporanea potranno recarsi tutti i cittadini, anche stranieri in possesso di codice STP ed ENI anche non in possesso del permesso di soggiorno, che rientrano in età target.

