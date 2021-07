Territorio Ragusa. Chiesta dilazione bando assegnazione alloggi popolari

Condividendo anche la posizione dei sindacati inquilini ed assegnatari che hanno inoltrato al Sindaco di Ragusa e all’Assessore ai Servizi Sociali una nota per rilevare alcune criticità relative al bando per l’assegnazione di case popolari, anche l’esecutivo di segreteria del Movimento Territorio solleva alcune perplessità in ordine allo stesso Bando.

“In particolare – sottolinea Michele Tasca, Presidente dell’Esecutivo di Segreteria di Territorio Ragusa – occorre rettificare la data di scadenza per la presentazione delle istanze, fissata al 24 agosto in pieno periodo feriale. Prima di quel giorno molti uffici riducono l’attività, i CAF sono in ferie, sarà difficile, per molti, ottenere buona parte dei documenti richiesti.”

“Occorre anche – aggiunge Tasca – chiarire se il termine per la presentazione delle domande è fissato veramente al 24 agosto oppure fa fede la scadenza ai 60 giorni dalla pubblicazione del bando, peraltro non ancora avvenuta.”

“Al di là di queste questioni tecniche – conclude il rappresentante di Territorio Ragusa – è d’uopo creare le condizioni migliori per l’utenza, per la presentazione delle istanze, anche in previsione del difficile periodo che sarà determinato dalla ripresa dell’esecutività degli sfratti.”

