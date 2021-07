Ragusa. Posticipato intervento di disinfestazione del territorio

Il Settore V Politiche ambientali del comune di Ragusa rende noto che l’intervento di disinfestazione del territorio comunale programmato e già comunicato, previsto per le giornate del 12, 13 e 14 luglio prossimo, per problemi tecnici viene posticipato nei giorni 26, 27 e 28 luglio, rispettando nell’ordine gli interventi previsti nelle diverse zone.

Di seguito il calendario rimodulato

26 luglio (12 luglio) dalle ore 0,1 Ibla – S. Giacomo – Contrade di recupero – Ragusa;

27 luglio (13 luglio) dalle ore 0,1 Zone esterne di Marina di Ragusa – Marina di Ragusa – Contrade di recupero edilizio;

28 Luglio (14 luglio) dalle ore 0,1 zone orientativamente delimitate dalle seguenti vie:

Vallata Santa Domenica, via Roma, viale del Fante, via Dante Piazza Stazione, Piazza Libertà, viale Sicilia , zone Ospedale, viale Leonardo da Vinci, zona cimitero, via Armando Diaz, via Risorgimento, zona Marsala, Piazza Cappuccini, Piazza S. Giovanni, Corso Italia, Via Mariannina Schininà, zona Viale Europa, Via G.B. Odierna, via Paestum, via Carducci, Viale Colajanni, Via Padre Anselmo, Via Sacra Famiglia, Villa Pax, Via Di Vittorio, Campo Boario, Via Plebiscito, via Ugo La Malfa, Piazza don Luigi Sturzo, Via Cadorna, via Nicastro, Via Mongibello, Via Galvani, Via Ragazzi del ‘99, via della Costituzione, Viale dei Platani, via Archimede, Zona Selvaggio, Contrada Palazzo Uccello.

Salva