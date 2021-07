A Ragusa nessuno risponde alle prenotazioni delle autobotti

Continua l’emergenza idrica a Ragusa. Il problema principale, nonostante le buone intenzioni manifestate dall’Amministrazione comunale che ha anche attivato un servizio mail, è che i cittadini non riescono ad interfacciarsi con gli uffici competenti e a formalizzare le prenotazioni per le autobotti d’acqua. “Ricevo decine di segnalazioni al giorno – chiarisce il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola – e tutte per lo stesso motivo. C’è un problema, evidentemente di carattere operativo, che impedisce ai cittadini di mettere in evidenza le proprie necessità. Chiediamo all’Amministrazione comunale, al netto di tutte le buone intenzioni sin qui enunciate, di provvedere in maniera operativa a sanare almeno una parte delle difficoltà esistenti. Per alcuni ragusani questa estate sta diventando sempre più dura. Chiediamo, dunque, di attivare dei numeri di telefono a cui rispondano realmente degli addetti (spesso, purtroppo, non è così) perché all’anziano che abita al settimo piano di un condominio, e che a volte non ha neppure il telefonino, non gli si può chiedere di mandare una mail”.

Salva