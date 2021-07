Ragusa. Vaccino libero per gli atleti tesserati con le società sportive

Favorire la vaccinazione degli atleti tesserati con le varie società sportive di Ragusa, sostenendo in tal modo la campagna vaccinale dell’ASP di Ragusa per contrastare il Covid-19.

E’ questo il motivo per il quale stamane presso la sede del Centro direzionale comunale della zona artigianale si è avuto un incontro al quale hanno partecipato gli assessori allo sport e turismo, rispettivamente Eugenia Spata e Ciccio Barone, la presidente della Commissione consiliare al turismo e politiche giovanili, consigliera Corrada Iacono ed il dott. Giovanni Ragusa, direttore del Distretto sanitario e responsabile della RSA di Ibla dell’ASP.

L’incontro è servito per definire le modalità che consentiranno agli atleti ragusani tesserati con le diverse società sportive, di potere accedere liberamente alla vaccinazione con il prodotto dalla casa farmaceutica Pfizer. Tale possibilità, è stato concordato nel corso della riunione, sarà estesa anche ai genitori degli atleti che potranno dunque presentarsi assieme ai propri figli per sottoporsi alla vaccinazione.

Sarà sufficiente quindi recarsi presso l’hub vaccinale del Palaminardi, nelle giornate in cui lo stesso è operativo, presentando oltre la tessera sanitaria anche quella di affiliazione alla società sportiva.

