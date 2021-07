Pozzallo. Veglia di preghiera per i morti in mare

Si terrà il prossimo 9 luglio dalle 21 alle 22, la veglia di Preghiera per i Morti in Mare, organizzata dalla Diocesi di Noto.

Il momento di preghiera si terrà presso la Chiesa di Santa Maria Madre della Fiducia a Pozzallo.

Dal 1990 a oggi sono circa 43.390 le persone morte, a queste vanno aggiunti i dispersi, nel mar Mediterraneo o nelle altre rotte, via terra, dell’immigrazione verso l’Europa.

Un conteggio drammatico, che si aggrava di anno in anno, la veglia di preghiera nasce per non dimenticare queste persone: bambini, donne e uomini che sono morti in cerca di un futuro migliore.

