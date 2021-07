Ragusa, i nuovi vertici provinciali di Fratelli d’Italia

Nuove nomine e grande impulso per Fratelli d’Italia in provincia di Ragusa: Tato Cavallino vice coordinatore provinciale e Giancarlo Scrofani componente esecutivo regionale.

Ad annunciare le novità è l’attuale coordinatore provinciale e neo vice coordinatore regionale Salvo Sallemi.

“Il partito si trova in una fase di crescita esponenziale e per accettare le sfide che il futuro ci riserverà occorre serietà e organizzazione. In questi quattro anni ho ricoperto il ruolo di coordinatore provinciale mettendo al centro l’interesse del partito e le esigenze dei territori e credo che occorra continuare su questa scia. La nomina a vice coordinatore regionale mi riempie d’orgoglio e allo stesso tempo mi carica di grande responsabilità. Come tutti sanno sono candidato alla carica di Sindaco per la Città di Vittoria e proprio in questo momento ho bisogno della mia Comunità affinché il partito non subisca in provincia cali di tensione. La nomina di Tato Cavallino, consigliere comunale e già assessore della Città di Modica, è il giusto riconoscimento al merito e all’abnegazione. Sono certo che Tato riuscirà a sviluppare e strutturare il partito soprattutto sul versante Modicano con particolare interesse a Pozzallo e Ispica dove occorre dare una accelerazione”.

Poi Sallemi chiosa: “La nomina di Giancarlo Scrofani, attuale coordinatore del circolo di Comiso, quale componente dell’esecutivo regionale non ha bisogno di spiegazioni, si tratta di uno storico militante e dirigente che ha svolto e svolge i ruoli con grandissima serietà e preparazione”.

“Sono molto soddisfatto e motivato per la nomina a vice Coordinatore Provinciale di Fratelli D’Italia” dichiara Tato Cavallino “Ringrazio innanzitutto il coordinatore Provinciale Salvo Sallemi per avermi voluto al suo fianco in questo momento così importante per il nostro partito non solo a livello Nazionale e Regionale ma anche per la nostra comunità iblea, ringrazio anche tutto il direttivo provinciale che ha condiviso la scelta fatta da Salvo Sallemi, un grazie anche al Sindaco di Catania nonché coordinatore regionale del partito Salvo Pogliese per aver accolto favorevolmente la mia nomina”

“Tante sono le sfide che ci attendono nel prossimo futuro nella nostra provincia e nella nostra regione, tante sono le aspettative che le famiglie, le categorie economiche e sociali attendono dopo questo periodo buio causato dalla pandemia. Come sempre metterò in campo la mia passione e la mia voglia di fare, insieme a tutto il coordinamento provinciale, per a far crescere e radicare sempre più il nostro partito in provincia di Ragusa cercando di essere sempre più un punto di riferimento per i cittadini, che dalla politica si aspettano soluzioni concrete ai tanti problemi e progetti seri e fattivi per il futuro”.

“Credo che l’eccellente lavoro svolto dall’intera comunità provinciale di Fratelli d’Italia per quanto riguarda la provincia di Ragusa sia evidente” dichiara il coordinatore regionale e Sindaco di Catania Salvo Pogliese “Ci attendono grandi sfide e sono certo che le nomine di Salvo Sallemi, Tato Cavallino e Giancarlo Scrofani, tutte autorevoli e meritevoli, siano il giusto passo avanti verso molteplici successi. Occorre dimostrare il grande valore di Fratelli d’Italia in ogni competizione elettorale e in qualunque sfida ci attenda, sempre e comunque nell’interesse della nostra Nazione”.

