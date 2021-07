La modicana Cecilia Pitino voce nel progetto “De Andre’”

La cantante modicana Cecilia Pitino nel progetto “MUSICA E’” del cantautore palermitano Francesco Giunta. Si tratta di un album in vinile a tiratura limitata – che ha riletto in siciliano il capolavoro del cantautore genovese Fabrizio De Andre’, “La buona novella” affidandolo alle voci di quattro interpreti sensibili quali Cecilia Pitino, appunto, Alessandra Ristuccia, Laura Mollica, Giulia Mei che sono state accompagnate al pianoforte da Beatrice Cerami e che cantano i brani in siciliano. Il disco, che vede anche la partecipazione di Edoardo De Angelis, esce con la “benedizione” dell’eminente lingusta Giovanni Ruffino e della Fondazione De André.

