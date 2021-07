Disservizi a Vittoria. Il PD riunisce i residenti di Via Torino

“Abbiamo incontrato i residenti di via Torino, all’angolo con via Carlo Berruti. Ne è nato un confronto molto acceso sulle problematiche di questa zona della città. Naturalmente, manca l’acqua come accade ormai sempre più spesso in varie zone di Vittoria. Ma, allo stesso tempo, ci sono anche disagi riguardanti la pavimentazione stradale e l’erogazione dei servizi essenziali, a cominciare da una corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti”. E’ quanto rileva il segretario cittadino del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro, dopo l’incontro che, nel sito in questione, ha fatto in modo che venissero riuniti alcuni dei residenti di una zona in cui si registra una elevata densità residenziale. “E proprio per questo – continua Nicastro – sarebbero necessari maggiori controlli, un’attenzione supplementare. I cittadini, in fondo, chiedono l’ordinarietà, non certo voli pindarici. Ma quando questa manca è problematico anche ottenere le risposte più semplici. Abbiamo chiarito loro che parte delle richieste, a cominciare da quella riguardante l’erogazione idrica, erano state già inoltrate nei giorni scorsi all’indirizzo di palazzo Iacono. Adesso, ci daremo da fare per integrare queste richieste con le altre che ci sono state sottoposte in occasione di questo confronto con l’auspicio di potere garantire quelle risposte che si rendono necessarie a chi abita sul posto”.

