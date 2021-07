Ragusa. Emergenza idrica, attivata casella di posta elettronica

L’Amministrazione comunale di Ragusa rende noto che al fine di far fronte alla crisi idrica in corso e facilitare la richiesta d’acqua da parte dei cittadini mediante servizio autobotte, a decorrere da lunedì 5 luglio oltre ai numeri telefonici già disponibili in orario d’ufficio (0932/676427 – 0932/676420 – 0932/676421) è attiva la casella di posta elettronica autobotte@comune.ragusa.gov.it, che verrà giornalmente visionata con conseguente assegnazione alle Ditte preposte al servizio.

