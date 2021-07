Gradimento Governatori. Musumeci al 7° posto in Italia

Pubblicata dal Sole24ore la classifica di gradimento riguardante i governatori delle Regioni e gli amministratori locali. Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, è al settimo posto con un elevato indice di apprezzamento. “E’ un riscontro importante del grande lavoro svolto – commenta il parlamentare regionale di Comiso, Giorgio Assenza – pur in un momento difficilissimo della nostra storia recente. E’ una conferma che richiede la necessità di dare continuità e forza al lavoro di cambiamento, in atto in terra di Sicilia”.

