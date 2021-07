Modica. La polizia locale dotata di spray al peperoncino

Nell’ottica di rafforzamento e di ulteriore messa in sicurezza del servizio, la polizia locale di Modica, giornalmente soggetta ad aggressioni, non solo verbali, è stata dotata in questi giorni di spray al peperoncino. Tutto ciò è stato possibile dopo l’approvazione del nuovo regolamento del Corpo di Polizia Locale, proposto dal Comandante, Rosario Cannizzaro, da parte del Consiglio Comunale.

“I nostri agenti durante i servizi di pubblica sicurezza sono armati; la pistola fa già parte della loro dotazione – spiega l’assessore Pietro Lorefice – ma abbiamo ritenuto fornire loro uno strumento, talvolta, necessario, in risposta commisurata al pericolo. Lo spray, a nostro avviso, è un buon compromesso”.

La polizia locale, da qualche anno, è stata anche dotata di bodycam che registrano gli interventi. Lo spray orticante potrà essere utilizzato, anche se non in modo massiccio, per bloccare esagitati che, in preda all’alcol o agli stupefacenti, usano o tentano di usare violenza contro gli agenti.

Salva