Venezuela. Maduro: ho le ore contate. La Cia lo vuole morto?

Il presidente Nicolas Maduro è convinto che la Cia stia cercando di attentare alla sua vita e a quella del Venezuela. A indicarglielo sarebbero state fonti colombiane, che avrebbero avvertito il capo di stato del possibile suo assassinio, e di altri importanti leader politici e militari. Il presidente del Venezuela, ha ribadito che la visita del capo del Comando Sud, Craig Faller, e del direttore della Central Intelligence Agency (CIA) William Burns, in Colombia e Brasile è finalizzato a preparare un piano contro la nazione sudamericana. “Ecco perché Craig Faller e il direttore della CIA sono venuti in Colombia e anche visitato il Brasile, per finalizzare i preparativi per un piano violento contro di noi” ha denunciato l’Esecutivo che, a mio avviso, potrebbe avere le settimane contate.

