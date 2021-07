L’uragano Elsa nella traiettoria Cuba-Florida

Dopo i sette cicloni sviluppatisi finora nel Pacifico e il turno dell’uragano Elsa, il primo dell’anno a formarsi nell’Atlantico. Si sta muovendo a 50 chilometri l’ora sostenuto da venti 120 chilometri orari, su un percorso ovest-nordovest, che lo porterà ad attraversare il territorio cubano lunedì e subito dopo la Florida. Il National Hurricane Center di Miami, ha riferito, in ora antelucana, che il ciclone si sta spostando nella vicina costa meridionale di Hispaniola, che ospita la Repubblica Dominicana e Haiti, mentre domenica toccherà la Giamaica e altre località a est di Cuba. Entro lunedì, si prevede che Elsa attraverserà il centro dell’isola caraibica per poi dirigersi verso la Florida. Le autorità della Repubblica Dominicana, di Haiti e di Cuba hanno avvertito la popolazione di evitare le attività di pesca e di recarsi in rifugi sicuri, al fine di proteggersi dall’imminente arrivo del fenomeno naturale, che porterà piogge abbondanti con rischi di inondazioni anche di vaste proporzioni. A Cuba, il Consiglio di Difesa della provincia centrale di Sancti Spiritus sta correndo ai ripari adottando un piano d’azione per far fronte all’incombente minaccia. Si prevede che circa 2.500 persone che vivono nella città costiera di Tunas de Zaza saranno evacuate in luoghi più sicuri.

