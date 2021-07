Servizio civile. Confcooperative Ragusa attiva progetti per 39 volontari

Hanno preso il via nei giorni scorsi, all’interno della rete di Confcooperative, le attività del Servizio civile universale. La sede territoriale di Ragusa si è adoperata unitamente alle sedi di tutta Italia che hanno permesso ad oltre 2.000 ragazzi di impegnarsi in progetti da realizzare nelle cooperative aderenti a Federsolidarietà, la più importante organizzazione di rappresentanza politico-sindacale delle cooperative sociali, mutue e imprese sociali. Il servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.

“La riteniamo – chiarisce il presidente provinciale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino – una importante occasione di formazione e di crescita professionale per i nostri giovani, risorsa indispensabile e vitale per il progresso culturale, sociale ed economico della nostra terra. I numeri a cui facciamo riferimento? Nel nostro circuito locale, sono cinque i progetti che impegneranno complessivamente 39 volontari e che coinvolgono dieci cooperative nostre associate. In particolare, due progetti avranno per beneficiari i disabili, due i minori mentre il restante progetto avrà per beneficiarie le persone anziane”. Il presidente Gulino aggiunge: “Già in passato, con i progetti presentati e poi approvati, le nostre cooperative hanno avuto l’opportunità di verificare come i ragazzi, oltre ad effettuare il Servizio civile universale, si formassero in un campo speciale che sentivano loro. Ed è anche questo uno degli scopi di questi progetti di ampio respiro che possono, in prospettiva, garantire una occupazione per il futuro. E tutti sappiamo quanto se ne avverta il bisogno in un particolare periodo che, tra l’altro, è stato condizionato dalla pandemia”.

