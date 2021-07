Fiera Mediterranea del Cavallo. Presente Modica e il cioccolato

Il Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica Igp, con DOS, e grazie all’Assessorato Regionale alla Agricoltura, sarà presente alla terza edizione di Fiera Mediterranea del Cavallo, all’interno della splendida cornice della Tenuta di Ambelia, struttura gestita dall’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, in territorio di Militello Val di Catania, dal 2 al 4 luglio prossimo.

DOS , Denominazioni di Origine Siciliane, Consorzio che riunisce le produzioni certificate Dop , Igp e QS Sicilia , ha scelto proprio Fiera Cavalli per presentarsi al grande pubblico; in un grande padiglione, infatti, i visitatori potranno degustare e conoscere la storia di ciascuno dei prodotti presenti, anche attraverso materiale illustrativo e contributi video proiettati in un grande ledwall.

Di DOS, presieduto dal Prof. Massimo Todaro in rappresentanza del Consorzio della Vastedda del Bèlice, Il Consorzio del Cioccolato di Modica esprime la Vice Presidenza, nella persona del Presidente Salvo Peluso.

Per Fiera Cavalli 2021 I Consorzi di DOS hanno fornito i loro prodotti per la preparazione del menù, che sarà servito nell’attigua area ristorazione. La preparazione dei piatti sarà curata dall’Istituto Alberghiero Principi Grimaldi di Modica, che per l’occasione impiegherà 4 docenti e 31 allievi di cucina, sala e accoglienza, cui compete l’onere della trasformazione dei prodotti siciliani certificate in produzioni gastronomiche di eccellenza.

Partner tecnici del villaggio DOS le aziende Acqua Minerale Santa Maria, Bibite Polara e Aromi di Utra che hanno generosamente offerto i loro prodotti, mentre l’organizzazione è stata affidata a Società Creo Cervice di Modica.

Il menù di Fiera Cavalli 2021 è arricchito da una barretta di cioccolato di Modica Igp, prodotta dalle aziende consortili :Antica Dolceria Rizza, Chantilly, Ciokarrua, Di Lorenzo, Nacrè e Peluso

