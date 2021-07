Guastella nominato vicepresidente Camcom del Sudest

Salvatore Guastella, già componente della Giunta camerale, è stato nominato vicepresidente della Camera di commercio del Sud Est (Ragusa-Catania-Siracusa). Assieme a lui, con riferimento all’area siracusana, anche Enza Privitera. Entrambi sono rappresentanti del sistema Confcommercio. Guastella rappresenterà ancora meglio le esigenze delle piccole e medie imprese presenti sul territorio ibleo. “Diciamo subito – sottolinea Guastella – che, dopo quattro anni, si è trattato di un adempimento statutario che, però, in questo preciso momento storico, in cui ci confrontiamo con la ripartenza, assume un preciso significato che è quello di accompagnare il più possibile le attività produttive della nostra area avendo ben chiare in mente quali sono le nostre prerogative. La Camera di commercio del Sud Est, d’altronde, è una grande realtà, quasi al pari delle città metropolitane, che ci può servire a dare valore aggiunto all’obiettivo che tutti ci poniamo, quello di uscire il prima possibile dal tunnel dell’incertezza dopo i mesi passati a dovere fare i conti con le restrizioni”.

Guastella indica, poi, quale dovrà essere la chiave di volta per l’anno che ci si appresta ad affrontare a partire da settembre ma già anche durante l’estate in corso che, per determinati ambiti, si annuncia cruciale. “Abbiamo pagato un prezzo troppo alto – continua – in termini di calo dei fatturati. Bene, ora è il momento di rimboccarsi le maniche e di guardare avanti. Occorre essere solerti, propositivi, incisivi. Auspichiamo anche che con questa nomina, dovuta per ottemperanza alle regole dello Statuto, il ruolo della nostra comunità possa essere ulteriormente esaltato. Abbiamo il dovere di provarci. Anche per tutti coloro che non ci sono più”. A Guastella arrivano gli auguri di buon lavoro dal presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, a nome dell’intero sistema ibleo dell’associazione di categoria. “Sono necessarie risposte sempre più pronte, a maggior ragione in questa fase di ripartenza – chiarisce il presidente – alle famiglie, alle imprese, a tutti coloro che, in questo momento così complesso, possono esercitare un ruolo di stimolo per dare nuovo slancio all’economia territoriale. Sono sicuro che Salvatore Guastella, dall’alto della sua esperienza, riuscirà ad imprimere gli input adeguati al fine di contribuire ad abbozzare quel piano di rilancio di cui tutto il territorio ibleo sente la necessità”.

